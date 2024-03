A influenciadora Maria Lina, ex-namorada de Whindersson Nunes - Reprodução / Instagram

A influenciadora Maria Lina, ex-namorada de Whindersson Nunes

05/03/2024

Rio - Maria Lina, de 25 anos, anunciou, nesta quinta-feira, que pretende desmentir algumas fake news a respeito do filho que teve com o ex-noivo Whindersson Nunes, em 2021, através de seu novo canal no YouTube. Na época, a influenciadora deu à luz João Miguel, que nasceu com apenas 22 semanas e morreu 30 horas após o parto.

"Eu sempre fui muito cuidadosa e conservadora até na minha exposição na internet, só que já é tudo muito exposto. As coisas que eu falo aqui nos stories foram jogadas ao público, então que eu use isso para eternizar de forma correta", explicou ela através dos stories do Instagram.

"Por exemplo, muitas informações sobre meu parto correm por aí e não são verdade. Muitas informações sobre minha vida em Santa Catarina que não são verdade. Eu sou protagonista das histórias que vivi", concluiu.

Maria possui uma condição chamada trombofilia, o que aumenta o risco de abortos e pratos prematuros. A influenciadora, no entanto, só foi descobrir o problema após o nascimento do bebê, em maio de 2021.