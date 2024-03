Simony faz reflexão sobre tratamento de câncer - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 11:15 | Atualizado 05/03/2024 11:17

Rio - Simony, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para relembrar o tratamento de câncer realizado após a descoberta de um tumor maligno no intestino, em 2022. A cantora, que está com a doença em remissão , refletiu sobre a força que precisou adquirir para lidar com esta fase difícil e homenageou aqueles que passam pelo mesmo.

"A vida não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre apanhar, cair, suportar todas as dificuldades, levantar e continuar sua jornada, tendo a certeza que as fases ruins também acabam", iniciou a artista através da legenda do post, no Instagram.

"Nós não sabemos a força que temos, até que um dia você precisa muito dela. Eu hoje quero aplaudir todas as mulheres e homens que passam pelo tratamento de um câncer. Só quem passa sabe a montanha-russa de sentimentos que é. Não perca a fé nunca", concluiu.