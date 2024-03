Orlando Morais compartilha foto de seu filho caçula com Gloria Pires - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 08:55 | Atualizado 05/03/2024 08:58

Rio - Orlando Morais, de 62 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar um clique raro em que aparece ao lado do filho caçula, Bento , de 19, fruto de seu casamento com a atriz Gloria Pires, de 60. O músico ainda mostrou seu lado pai coruja e vibrou com o primeiro dia de trabalho do herdeiro.