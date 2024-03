Wanessa Camargo com sobrinhos - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo com sobrinhosReprodução / Instagram

Publicado 04/03/2024 21:47 | Atualizado 04/03/2024 22:02

Rio - Camilla Camargo, de 38 anos, compartilhou nesta segunda-feira (4), um momento em família com Wanessa Camargo, de 41. Na imagem publicada no Instagram, a cantora, que foi desclassificada do "Big Brother Brasil" , aparece abraçando os sobrinhos, Joaquim e Júlia.

fotogaleria

"Amor cura” escreveu Camilla na publicação. "Amor cura” escreveu Camilla na publicação.

Nos comentários, internautas deixaram mensagens de apoio. "O amor da família é o mais verdadeiro que existe! Ela vai ficar bem", falou a fã. "Que no processo de cura ela possa reavaliar as falas dela", opinou outra. "O amor é o melhor remédio, ainda mais vindo de duas crianças tão fofas", disse uma terceira. "Força minha linda", desejou a usuária do Instagram.

Mais cedo, a mãe da artista, Zilu Godói, falou sobre como foi reencontrar a filha . "Estou aqui já na casa da Wanessa, na minha casa. Se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela. A gente está aqui enchendo ela carinho e de amor", iniciou. "Estamos trabalhando todo mundo e vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada um de nós e age de acordo com o que é melhor para gente. A gente não pode julgar e atacar, só orar e deixar tudo nas mãos de Deus", completou.