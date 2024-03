Rafael Cardoso - Reprodução / Instagram

Rio - Rafael Cardoso, de 38 anos, se pronunciou nesta segunda-feira (4), em suas redes sociais, através de sua assessoria de imprensa. Na nota, o ator pede desculpas e afirma estar disposto a arcar com as consequências de seus atos. O artista está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, após ser acusado de agredir o gerente de um bar localizado na Zona Oeste da cidade.

"Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis", dizia a nota.



