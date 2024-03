Rayssa Leal posa ao lado Millie Bobby Brown - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 20:38 | Atualizado 05/03/2024 20:45

Rio - Rayssa Leal compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira (5), seu encontro com a atriz Millie Bobby Brown durante o desfile da Louis Vuitton, na Semana de Moda de Paris, na França.

"Eu não acredito", escreveu a skatista ao celebrar o encontro.



Usuários do X, antigo Twitter, se encantaram com o clique. "A Millie sabe que venceu na vida por tirar foto com a Ray", escreveu um internauta. "Queria poder conhecer alguém tão talentoso e famoso. Parabéns, Millie Bobby Brown, pela honra de conhecer a Rayssa Leal", brincou outro. "O encontro das estrelas", disse mais um. "Dois talentos absurdos se encontrando", celebrou o fã.