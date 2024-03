Luísa Sonza e Chico Moedas - Reprodução / Instagram

Luísa Sonza e Chico Moedas Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 15:45 | Atualizado 05/03/2024 15:54

Rio - Luísa Sonza anunciou, nesta terça-feira (5), que vai lançar uma versão em inglês do hit "Chico" com produção de Roberto Menescal, lenda da Bossa Nova. A novidade foi compartilhada pela cantora em seu Instagram e o lançamento está previsto para a próxima quinta-feira (7).

"Chico (English Version) 7/03, 21h. Produzida pela lenda da bossa nova, Roberto Menescal", avisou Luísa na legenda da publicação.

Confira:

A música "Chico" foi escrita para o ex-namorado da cantora, Chico Moedas. Os dois namoraram por quatro meses e o anúncio do término foi feito por Luísa em setembro do ano passado durante participação no "Mais Você", da TV Globo.