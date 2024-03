Ator Rafael Cardoso teria agredido o gerente de um bar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Ator Rafael Cardoso teria agredido o gerente de um bar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 02/03/2024 22:25

Rio - A Polícia Civil investiga se o ator Rafael Cardoso agrediu com um soco o gerente de um bar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (26). Ao DIA, o delegado da 16ª DP (Barra da Tijuca), Neilson Nogueira, disse que o ator é esperado para prestar depoimento na terça-feira (5). Segundo a denúncia da vítima, identificada como João Fernando, de 64 anos, Rafael estava "completamente transtornado" e teria agredido o gerente sem motivo.



Ao colunista Leo Dias, João Fernando disse que Rafael chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando pessoas que estavam no local. Disse ainda que o ator estava acompanhado de dois homens e pediu a um garçom para conhecer o gerente do estabelecimento. Em seguida, o ator teria dito: "Eu vou te matar", e em seguida apertou a mão da vítima. Ainda segundo João, ele acreditou inicialmente se tratar de uma brincadeira, mas logo levou um soco na nuca.

Houve correria dentro do estabelecimento e um motoboy que tentou ajudar o gerente também foi agredido ao tentar conter Rafael. O colunista Leo Dias publicou em suas redes sociais um vídeo que mostra o momento da confusão. Veja abaixo:

A reportagem tenta contato com a assessoria do ator. O espaço está aberto para manifestação.