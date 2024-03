Cariocas aproveitaram domingo de sol para ir à praia - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 03/03/2024 16:56

Rio - Após fim de semana de altas temperaturas e praias lotadas, o Centro de Operações Rio (COR) indica que a aproximação de uma frente fria pelo oceano deixará o tempo instável nos próximos dias, com previsão de muita chuva. Neste domingo (3), com o sol forte, muitos cariocas aproveitaram para tomar um banho de mar. O DIA esteve na Praia do Leme, onde banhistas ocuparam quase toda a faixa de areia.

Ainda segundo o COR, o céu deve permanecer aberto nesta segunda-feira (4), quando os termômetros podem bater a casa dos 35°C. Também haverá uma redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva.

A partir de terça-feira (5), o cenário muda, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e previsão de pancadas de chuva moderadas isoladas a partir da tarde. O volume de água poderá passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. O calorão, porém, não deve dar trégua, com máxima de 34º.



Na quarta (6), as condições de tempo seguirão instáveis no Rio, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte nos períodos da tarde e noite, com raios e rajadas de vento moderados (entre 18,5 km/h a 51,9 km/h). A chuva poderá passar de 6,4 mm em pelo menos um ponto da cidade. A tendência, de acordo com o site de meteorologia Climatempo, é de instabilidade até sexta-feira.