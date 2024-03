Os homens foram detidos e encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina) - Reprodução/@pmerj

Os homens foram detidos e encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina) Reprodução/@pmerj

Publicado 03/03/2024 18:07

Rio - Policiais do do 16º BPM (Olaria) prenderam dois homens armados por roubo de carro, neste domingo (3), em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. Os dois suspeitos tentaram fugir e chegaram a fazer um morador refém dentro da própria casa. Com eles, foram apreendidos uma pistola e munições.

A polícia foi alertada sobre o roubo de um Honda City prata na Estrada de Vigário Geral, próximo à Praça 2. Segundo os agentes, os suspeitos foram cercados e invadiram uma residência na Rua Parimá, fazendo um refém.

Após negociação, a vítima foi libertada e os dois homens foram detidos e encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina).