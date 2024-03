Torcedores de Botafogo e Fluminense entram em confronto na Zona Norte do Rio, na tarde de domingo (3) - Reprodução/Redes sociais

Torcedores de Botafogo e Fluminense entram em confronto na Zona Norte do Rio, na tarde de domingo (3)Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/03/2024 18:06

Rio - Um homem foi baleado durante uma briga entre torcidas de Botafogo e Fluminense, na tarde deste domingo (3), na Avenida Brás de Pina, próximo à Praça do Carmo, na Zona Norte do Rio. A vítima, ainda não identificada, foi socorrida e levada para o Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo policiais do 16º BPM (Olaria), na unidade de saúde foi constatado que o homem estava no local do confronto entre as torcidas.



A PM informou ainda que os agentes utilizaram armamento não letal para estabilizar a situação, vindo os torcedores a fugirem do local. O policiamento foi intensificado na região. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha), que tenta identificar os responsáveis pelo disparo.

A briga generalizada entre torcedores de torcidas organizadas aconteceu horas antes do clássico válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã, cerca de 10 km do local. Segundo informações, dois torcedores do Fluminense ficaram feridos na confusão, e um botafoguense foi agredido por diversos homens quando já estava no chão. Os agressores se identificaram como sendo da Young Flu - 7º Núcleo Jacarepaguá. Vídeos publicados nas redes sociais mostram as agressões entre torcedores. Veja os vídeos abaixo. Alerta de imagens fortes.

Briga generalizada entre torcedores no Penha. Dois torcedores são gravemente feridos pela torcida do Fluminense (Young Flu) pic.twitter.com/00q6qNT6pd — Vídeos Aleatórios (@aleator1oVideos) March 3, 2024

AGORA HÁ POUCO NA PENHA



Young Flu x Fúria Jovem.



Fluminense x Botafogo jogam pela Taça Guanabara. pic.twitter.com/ZqhBmMTDu0 — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) March 3, 2024

De acordo com relatos de moradores da região, as duas torcidas organizadas foram identificadas como sendo da Fúria Jovem do Botafogo e Young Flu, do Fluminense. Os envolvidos carregavam bombas, fogos de artifício e pedaços de madeira pelas ruas. No entanto, nenhum material foi apreendido pela PM.