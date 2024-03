Mãe e filha eram vítimas de agressão - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 04/03/2024 09:44 | Atualizado 04/03/2024 09:45

Rio - Um homem foi preso, neste domingo (3), por agredir e manter em cárcere privado a ex-mulher e a filha de 16 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. As vítimas conseguiram fugir e denunciar Vladimir Deziderio Bandeira quando ele foi para a igreja.



Segundo mãe e filha, o homem deixou elas trancadas no dia anterior e impedidas de ir ao banheiro. Relataram, ainda, que foram agredidas com chineladas e empurrões, além de ameaças com uma arma. Em depoimento à polícia, a mulher contou que já estava separada há um ano e que o suspeito era agressivo desde o início do casamento.

Ela disse que, desde pequena, a filha também era agredida. Contou, ainda, que se tentasse intervir, também sofria agressões. Segundo a vítima, ela tinha medo de denunciar porque acreditava que a arma que ele possuía era verdadeira e que Wladimir poderia matar toda a família.



Os policiais da 12ª DP (Copacabana) foram até o apartamento das vítimas e prenderam o homem. Durante uma busca no local, os agentes encontraram uma pistola de ar comprimido semelhante a uma arma de verdade embaixo da cama do filho de 13 anos.



Mãe e filha foram levadas ao Instituto Médico Legal para realizar exame de corpo de delito. No laudo, foi apresentado vestígios de ação contundente no corpo das duas. O suspeito vai responder pelos crimes de tortura, cárcere privado, lesão corporal e injúria.