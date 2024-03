Durante a operação uma pistola foi apreendida - Divulgação

Publicado 04/03/2024 06:48 | Atualizado 04/03/2024 09:49

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (4). Até o momento, um suspeito foi baleado, uma pistola, munições e dois carregadores foram apreendidos.



Segundo a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) atuam no local com o objetivo de desarticular ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. O suspeito foi baleado durante um confronto e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).



Outras operações



Ainda nesta segunda (4), a PM também atua no Morro do Urubu, Zona Norte. Até o momento, drogas e um rádio transmissor foi apreendido. Além disso, um homem foi preso e um adolescente apreendido.



Outra operação acontece na comunidade na Muzema, na Zona Oeste, com a participação de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). As ações visam reprimir o crime organizado e a facção que promove os principais ataques armados e a maioria das tentativas de expansão de domínio territorial no Rio.

Até o momento, um fuzil, seis carregadores, três lunetas e rádios transmissores foram apreendidos. A região é alvo de conflitos armados constantes devido a guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho que disputam o controle da comunidade.