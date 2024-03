Familiares e amigos estiveram no Cemitério Jardim de Mesquita para a despedida - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/03/2024 11:52 | Atualizado 04/03/2024 15:21

morta no desabamento de um imóvel na Praça da Bandeira, Zona Norte, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (4), no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense. Marco Antônio de Paula Veraldo, marido dela, também se feriu no acidente e está internado no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, na Zona Sul. O estado de saúde dele é considerado estável. Rio - O corpo de Margareth Xavier Veraldo, de 53 anos,na Praça da Bandeira, Zona Norte, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (4), no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense. Marco Antônio de Paula Veraldo, marido dela, também se feriu no acidente e está internado no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, na Zona Sul. O estado de saúde dele é considerado estável.

Marco Antônio e Margareth estavam dentro do carro do casal quando o sobrado de dois pavimentos desmoronou e atingiu o veículo deles e outros dois na Rua Barão de Ubá, na altura do número 118. O imóvel veio abaixo no momento em que aguardavam o portão automático da vila em que moram fechar.

De acordo com Rogério Monteiro Xavier, irmão de Margareth, o sobrado estava abandonado há anos e recentemente foi iniciada uma obra, onde foram removidas as paredes estruturais. "Estamos tristes e indignados com a negligência. Contrataram uma mão de obra barata, não fizeram a coisa certa e não tinha estrutura. Se fizesse certo, não teria acontecido essa tragédia. Minha irmã foi a óbito e alguém tem que pagar, não pode acontecer isso e ficar impune" disse ao DIA.

Familiares e amigos estiveram no enterro de Margareth nesta segunda (4). Para os parentes, Margareth era uma mulher trabalhadora, feliz e amiga. "Minha irmã era uma excelente pessoa, trabalhadora, formou duas filhas, ajudava todo mundo, sempre foi ativa. Meus pais são idosos e ela sempre esteve presente. Estamos destroçados, a gente nunca acha que vai acontecer na nossa família, e quando acontece é uma sensação muito ruim mesmo, triste demais", afirmou Rogério.

Marco Antônio passou por uma cirurgia delicado que durou cerca de 10h neste domingo (3). Segundo familiares, a recuperação será lenta. Ele ainda não sabe o que aconteceu com a mulher.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, houve um desmoronamento parcial de um sobrado de dois pavimentos, que estava aparentemente abandonado, provocado pelo deslocamento do telhado, segundo análise inicial. Ainda segundo o órgão, a situação se agravou por conta de intervenções irregulares realizadas no imóvel, como a retirada de paredes. A edificação foi interditada.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). Segundo o delegado titular da distrital, Sandro Caldeira, a perícia foi realizada no local e moradores estão sendo ouvidos. "Quanto ao imóvel, vamos hoje verificar junto ao Registro Geral de Imóveis (RGI) sobre o proprietário, pois segundo moradores, trata-se de imóvel cujo proprietário faleceu sem deixar herdeiros conhecidos. Vamos identificar se tem alguém responsável por esse imóvel ou não. E claro, a partir disso, verificar a responsabilidade de cada um", explicou ao DIA.