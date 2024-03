Agentes da PRF resgatam homem amarrado em árvore - Divulgação / PRF

Agentes da PRF resgatam homem amarrado em árvoreDivulgação / PRF

Publicado 04/03/2024 12:53

Rio - Um homem foi encontrado amarrado em um tronco de árvore dentro da comunidade da Prainha, às margens da Linha Vermelha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi torturado por traficantes.



Por volta das 6h30, um casal procurou ajuda na Unidade Operacional (UOP) da Pavuna, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), e relatou que criminosos estavam torturando um homem em um mangue. A dupla contou que também foi agredida pelos bandidos, mas conseguiu escapar. Ainda de acordo com o casal, o homem amarrado foi acusado de praticar roubos na comunidade.



Após o alerta, policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) seguiram até o local e resgataram o homem, mas os criminosos haviam fugido. A vítima estava amarrada e não conseguia andar, devido às agressões sofridas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no socorro e o levou para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O estado de saúde, no entanto, não foi informado.



Já o casal admitiu receio de retornar para casa e pediu ajuda aos agentes para proteger seu filho de 11 anos. Equipes do Núcleo de Operações Especiais da PRF foram à residência do casal e encontraram o menino, que não sabia do sequestro dos pais, a caminho da escola. O Conselho Tutelar foi acionado para o acolhimento da criança.



A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias).