Rapaz foi enterrado na tarde de sábado no Cemitério São João Batista, em BotafogoReprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 04/03/2024 08:20 | Atualizado 04/03/2024 09:26

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do empresário Alexandre Perrout Rodrigues da Silva, de 31 anos, após ele cair do apartamento da namorada, no 6º andar, na madrugada do último sábado (2), em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O homem foi enterrado na tarde de sábado no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Segundo relatos de testemunhas, o rapaz tinha saído para jantar com a namorada, juntos há 7 anos, e voltaram para a casa dela por volta da meia-noite. Cerca de trinta minutos depois, Alexandre caiu da janela do apartamento.



"Eu estava na casa do meu irmão e acordei com um telefonema da minha irmã às 3h. Um amigo dela que falou comigo e disse apenas que meu filho tinha sofrido um acidente. Eu quis saber em qual hospital ele estava, porém ele me enrolou não dizendo e foi me encontrar para me dizer o que ocorreu. Eu preciso saber o que aconteceu com meu filho. Minha vida não tem mais sentido", disse a mãe do rapaz, Emília Perrout, de 71 anos, em entrevista ao DIA.

A família não acredita na possibilidade de um suicídio. Segundo Emília, o filho não usava drogas e só consumia bebidas alcoólicas em ocasião especiais. "Ele não usava drogas, ele era feliz, filho único, planejado e amado. Os vizinhos que encontraram ele nesse final de semana disseram que ele tava feliz e tava mais feliz ainda porque o Botafogo tinha ganhado. Suicídio jamais, ele era uma pessoa feliz, bem resolvida e bem realizado, ele não tinha motivo para tirar a própria vida", ressaltou.

Emília disse que vai contratar um advogado criminalista e um perito para descobrir o que aconteceu com o filho.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 9ª DP (Catete). Segundo a corporação, testemunhas estão sendo ouvidas e demais diligências estão em andamento para esclarecer o fato.