Rompimento de adutora deixou feridos e causou estragos em Coelho Neto Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 04/03/2024 08:37 | Atualizado 04/03/2024 08:42

Rio - Após o rompimento de uma adutora em Coelho Neto, na Zona Norte, 11 bairros seguem com o abastecimento de água interrompido, na manhã desta segunda-feira (4). Segundo a Águas do Rio, concessionária responsável pela tubulação, além da região atingida pelo vazamento, Acari, Colégio, Cordovil, Engenho da Rainha, Irajá, Inhaúma, Parada de Lucas, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos e Vista Alegre são os locais com o fornecimento instável.

DIA esteve na região atingida e flagrou os estragados causados pela água. As irmãs Divaneide, Dimaria e Renata Bispo dos Santos Na madrugada deste domingo (3), a adutora se rompeu e chegou a deixar uma idosa e uma criança feridas. Oesteve na região atingida e flagrou os estragados causados pela água. As irmãs Divaneide, Dimaria e Renata Bispo dos Santos perderam todos móveis e eletrodomésticos de suas casas, além de pertences pessoais.

De acordo com Dimaria, de 48 anos, o rompimento aconteceu enquanto dormia, por volta das 3h15. Ela contou que acordou assustada com o barulho, mas não teve tempo de reagir, pois foi arrastada pela água em direção à sala. A mulher ainda relatou que os móveis também foram levados e ela acabou sendo atingida na cabeça por um microondas. Muito abalada, a vítima disse que chegou a pensar que o imóvel estava desabando. "A água foi destruindo tudo. Foi horrível", disse a mulher, em entrevista, neste domingo.

Procurada pelo DIA nesta segunda-feira, a Águas do Rio afirmou que as equipes seguem atuando na adutora e o time de Responsabilidade Social está fazendo um levantamento dos danos causados aos moradores, para definir algum tipo de ressarcimento. "Equipes operacionais seguem atuando, desde o início da manhã de domingo, no reparo da tubulação de grande porte. A equipe de Responsabilidade Social trabalha em conjunto com a Assistência Social, da Prefeitura do Rio, para prestar o apoio necessário aos moradores", comunicou a nota.

A concessionária ainda informou que "os imóveis atingidos pela água estão situados em área não edificável, irregularmente construídos sobre a tubulação, o que, inclusive, dificulta o acesso das equipes operacionais para execução do reparo".