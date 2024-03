Lucas Rafael Oliveira foi preso suspeito de furtar casas de luxo na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Lucas Rafael Oliveira foi preso suspeito de furtar casas de luxo na Ilha do Governador, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 03/03/2024 22:41

Rio - A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu um homem suspeito de roubar casas de alto padrão no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, neste domingo (3). Lucas Rafael Oliveira, natural do estado de São Paulo, foi preso em flagrante quando tentava furtar uma outra residência no Jardim Guanabara.



O criminoso foi surpreendido por policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) e policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) no interior do imóvel. Ele e mais um comparsa pularam o muro e entraram na casa, acreditando que o local estaria vazio. No entanto, o dono da casa conseguiu se esconder e acionou a PM. Na ação, um dos criminosos conseguiu fugir, pulando o muro da casa e deixando uma chave de fenda e um celular no local.



De acordo com o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP, Lucas já era monitorado há mais de dois meses, após ser identificado pela polícia por ter cometido furtos em residências no Jardim Guanabara. Ainda segundo os investigadores, Lucas Rafael integra uma organização criminosa formada por jovens naturais de São Paulo, que vão para o Rio de Janeiro praticar roubos e furtos em residências na Ilha do Governador e Tijuca, na Zona Norte do Rio, e também em bairros da Zona Sul.



As investigações continuam para identificação dos comparsas do suspeito e desarticulação da quadrilha. Lucas Rafael já possui anotações criminais no estado de São Paulo por roubo e furtos cometidos em residências, e possui duas anotações por crime de furto de residência, investigados pela 37ª DP.



"Sabemos que esta organização criminosa tem modus operandi muito peculiar, arrombando portas com chaves de fenda em imóveis de alto padrão, sempre vazios. Os criminosos visam a subtração de dinheiro, joias e objetos de pequena dimensão, para saírem do local sem levantar suspeita. Esta organização criminosa conta com jovens de São Paulo, de boa aparência, que não despertam qualquer desconfiança", disse o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP.