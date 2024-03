Drogas foram apreendidas em saco de ração - Divulgação

Publicado 03/03/2024 17:30

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) prenderam dois traficantes, neste domingo (3), durante operação na comunidade Mata Quatro, em Costa Barros, Zona Norte do Rio. Roberto Rosa Luciano Junior e Diego de Souza Mendes foram detidos com grande quantidade de drogas - entre cocaína, maconha e crack - escondidas em um saco de ração.

Os agentes abordaram a dupla na Rua Serinhaém, por volta das 11h30. Os suspeitos confessaram que venderiam as drogas na região.

Os presos e o material foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna). Roberto e Diego foram autuados em flagrante por tráfico. O caso será encaminhado à Justiça.