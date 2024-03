Ludmilla embarca no navio Numanice - Reprodução / Instagram

Ludmilla embarca no navio NumaniceReprodução / Instagram

Publicado 04/03/2024 19:20

Rio - Ludmilla embarcou no porto de Santos, litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (4), para o navio "Numanice", seu cruzeiro musical que está com ingressos esgotados. A cantora chegou ao local na companhia de Brunna Gonçalves e comemorou o início da viagem que terá quatro dias de festa com muita música e shows.

fotogaleria

No Stories do Instagram, a artista postou um vídeo mandando um recado para os fãs que estão embarcados. "E aí o navio 'Numanice', aqui quem fala é a capitã Ludmilla. É ao vivo hein, para vocês verem que estão falando comigo, eu vou fazer uma coisinha: p*u no c* no mundo!", brincou. "Mamãe tá no comando meus amores, queria dizer que sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito feliz e espero que seja uma das férias mais f*das que vocês já tiveram", concluiu.



O cruzeiro, que começa hoje, terá participações especiais, como a de Gloria Groove, Filipe Ret, Pixote, Belo e Dennis DJ. A viagem, que se inicia em Santos, passará por Angra dos Reis e Búzios, litorais do Rio de Janeiro.



No total são 4 mil passageiros a bordo. As cabines custavam entre R$ 7 e R$ 45 mil.