Rafa Kalimann na festa de Família É Tudo, no RioWebert Belicio/ Agnews

Publicado 04/03/2024 21:45

Rio - O elenco de "Família É Tudo", nova novela das sete da TV Globo, se reuniu, nesta segunda-feira (4), para assistir o primeiro capítulo da trama em uma festa na Zona Oeste do Rio. Nomes como Rafa Kalimann e Nathalia Dill marcaram presença no evento.

Além delas, Renato Góes chegou chegou acompanhado da mulher, Thayla Ayala. Juliana Paiva, Paulo Lessa, Lucy Ramos, Daphne Bozaski, Cris Vianna, Ana Hikari, Jayme Periard, Isacque Lopes, Cristina Pereira e Jayme Matarazzo também fizeram questão de confraternizar junto com os colegas.

"Família é Tudo" gira em torno da avó, Frida Mancini, interpretada por Arlete Salles, que sonha em reunir seus cinco netos distantes um do outro. Dada como morta após o desaparecimento em um cruzeiro durante as comemorações do seu aniversário, Frida surpreende a todos com um testamento que impõe uma condição aos netos: morarem juntos e trabalharem para reconstruir o local que marcou o início da gravadora da família. Com a ameaça de perder a herança para um sobrinho ambicioso e sua mãe, irmã gêmea de Frida, os netos têm um ano para provar seu valor e garantir a unidade familiar.