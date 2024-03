Sorocaba e Biah Rodrigues estão à espera de uma menina e um menino - Reprodução / Instagram

Sorocaba e Biah Rodrigues estão à espera de uma menina e um meninoReprodução / Instagram

Publicado 04/03/2024 20:08 | Atualizado 04/03/2024 20:23

Rio - Sorocaba, de 43 anos, e Biah Rodrigues, de 26, anunciaram nesta segunda-feira (4), através das redes sociais, que estão à espera de uma menina e um menino. O casal, que já é pai de Theo e Fernanda, organizou um chá revelação para descobrir o sexo dos gêmeos.

"Descobrimos quem está chegando. Obrigada Jesus", celebrou a mamãe.

A celebração, que aconteceu no Haras da família, no interior de São Paulo, contou com a presença de familiares e amigos. A revelação foi feita por drones agrícolas soltando fumaça na cor azul e rosa.



Antes do evento começar, a influenciadora desejou as boas vindas aos filhos: "Independente do sexo, sejam muito bem-vindos, meus filhos", escreveu ela.

