Publicado 04/03/2024 17:37

Rio - Niall Horan, ex-integrante da boyband One Direction, anunciou, nesta segunda-feira (4), dois shows no Brasil. Com carreira solo, o cantor vai se apresentar em São Paulo, no Parque Ibirapuera, e no Rio de Janeiro, no Rioarena, nos dias 28 e 29 de setembro, respectivamente.

A turnê "The Show, Live On Tour 2024" promete contar com as músicas de todos os seus três álbuns solos, incluindo "The Show", seu último lançamento. A venda dos ingressos para o público geral estará disponível nesta sexta-feira (8), às 10h pelo site da Ticket Master e, às 12h, nas bilheterias oficiais.

"Não há nada melhor do que ver a multidão cantar de volta para você com toda aquela emoção em seus rostos e saber que eles estão associando a música a algo significativo em suas próprias vidas (...) Para mim, isso é sempre a melhor coisa que pode vir de uma composição", afirmou Niall.