Viviane Araujo encanta seguidores ao mostrar filho na piscina - Reprodução

Viviane Araujo encanta seguidores ao mostrar filho na piscinaReprodução

Publicado 04/03/2024 16:16

Rio - Viviane Araujo utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (4), para compartilhar um registro super fofo do filho, Joaquim, nadando na piscina. Em seu Instagram, a influenciadora encantou os seguidores ao mostrar o pequeno de bóias se refrescando.

fotogaleria

"Meu peixinho mais lindo", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas reagiram ao vídeo do momento. "Fofura", disse Beth Goulart, acompanhado de um coração. "O cabelinho preso! Vontade de morder", brincou uma fã. "E esse penteado, gente? É demais para mim", afirmou outra.

Confira:

Joaquim é fruto do relacionamento de Viviane com Guilherme Militão, com quem é casada desde maio de 2021.