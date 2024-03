Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 04/03/2024 14:15 | Atualizado 04/03/2024 14:41

Rio - Alexandre Correa se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (04) sobre Edu Guedes. A situação ocorre após o cozinheiro entrar com duas queixas-crime por difamação contra o empresário

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre acredita que sua ex-mulher tinha um caso com o amigo antes do divórcio. O empresário se referiu ao chefe de cozinha como "talarico, safado e cozinheiro de lanchonete".

“Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada”, disse ele.

Na sequência, afirmou não ter medo de Edu Guedes. “Não suficiente, coloca o meu filho pra falar no seu celular, pra se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você", acrescentou.

"Você ainda vai amargar um processo por fraude processual. Você cometeu alienação parental junto com a Ana Hickmann. Pega esse recado pra você", concluiu.