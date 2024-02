Edu Guedes pede indenização a Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann - Divulgação

Edu Guedes pede indenização a Alexandre Correa, ex-marido de Ana HickmannDivulgação

Publicado 19/02/2024 11:46 | Atualizado 19/02/2024 12:07

Rio - Edu Guedes, de 49 anos, entrou com uma ação indenizatória após as inúmeras acusações feitas por Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann. De acordo com um comunicado divulgado pela assessoria do apresentador, nesta segunda-feira, os ataques do empresário não passam de "mentiras e difamações" que colocam em risco tanto a imagem da marca do chef de cozinha, avaliada em R$ 500 milhões, quanto sua vida pessoal.

fotogaleria

"Com marca 'Edu Guedes', avaliada em R$ 500 milhões, Edu Guedes entra com ação indenizatória contra Alexandre Corrêa por mentiras e difamações contadas à imprensa. O que vem sendo dito só tem a finalidade de difamar a honra do Edu", iniciou o comunicado.

"A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo", conclui.

Relembre as acusações

Desde o ano passado, Ana e Alexandre enfrentam uma briga pública. Ele é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023.

"A Ana tentou junto com o seu amante Edu Guedes armar um golpe, mas ela não teve sucesso. O Alexandre foi levar o pai em Itu e ficou na porta do condomínio a mil metros da casa da Ana. Enquanto o pai do Alexandre carregava alguns pertences pessoais, a Ana Hickman, junto com Edu Guedes, entrou no carro e foi na portaria do condomínio intimidar o Alexandre", afirmou a defesa do empresário, na ocasião.