Ana Hickmann se viu envolvida em mais uma polêmica com seu ex-marido, Alexandre Correa, quando percebeu que sua casa estava sendo vigiada por ele. No último domingo (11), a famosa acionou a Polícia Civil pois, segundo sua assessoria, o empresário estava do lado de fora da residência, com uma postura intimidadora.

O incidente ocorreu após Alexandre ter um encontro com o filho Alezinho. Ele teria permanecido no local, após a visita, por cerca de 45 minutos. Ana Hickmann então saiu de casa e o avistou. Diante da situação, ela prontamente buscou auxílio na delegacia para lidar com a presença indesejada do ex-marido.

É importante destacar que o empresário está proibido judicialmente de se aproximar da famosa desde novembro do ano passado. “Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador”, revelou a assessoria.

“Importante mencionar que Alexandre Correa é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023. Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física”, concluiu a nota.