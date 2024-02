Deolane Bezerra quebra silêncio após foto com cordão de chefe do tráfico no RJ - Foto: Reprodução

Publicado 15/02/2024 08:41

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra pode estar em maus lençóis. A polêmica surgiu após vídeos divulgados pela cantora na madrugada desta quarta-feira (14), ostentando o cordão de ouro do chefe do tráfico conhecido como TH. A Polícia Civil do Rio deve investigar a famosa e sua relação com os criminosos.



Segundo Rodrigo Coelho, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a investigação busca esclarecer quem a convidou para o baile do Complexo da Maré. Eles se questionam até se houve pagamento pela presença VIP e qual é a relação dela com o traficante, incluindo a participação de sua irmã, Dayanne Bezerra.



Nas redes sociais, vídeos mostram Deolane e sua irmã exibindo o colar de ouro. Além disso, ela publicou stories admitindo ter tirado fotos com o acessório. "Estive no Complexo da Maré ontem, no baile da Disney [...] Tirei fotos com todos, com e sem o cordão, colocaram o cordão em mim, tiraram, e pronto, essa sou eu", afirmou ela.



"Eu sou do povo, sou da comunidade, sei de onde vim e nunca quero esquecer. Aqui, as pessoas são acolhedoras e cheias de amor no coração", declarou Deolane. Para quem não lembra, a influencer ganhou destaque após a morte de seu ex-marido, o MC Kevin, em 2021. Ela também participou do reality show "A Fazenda" e possui mais de 19,5 milhões de seguidores no Instagram.