Léo Santana se declara para Lore Improta - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 20:47 | Atualizado 14/02/2024 20:48

Léo Santana usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (14) para se declarar para a esposa, Lore Improta. A influencer é musa da Unidos do Viradouro, que foi consagrada campeã dos desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado no Instagram, o artista surgiu no meio de um pagode em Salvador, Bahia, e se reuniu com os amigos para comemorar o título e a participação da companheira. "Dedicada, persistente, exigente… o nome dela é Lorena Improta, minha esposa, mãe da minha filha Liz e dos outros filhos que iremos ter, mulher da minha vida. Sem palavras pra você, neni", escreveu na legenda da publicação.

"Parabéns a toda Unidos do Viradouro, foi lindo de ver todo o desfile… aqui dentro de casa vi a dedicação de Lore e carinho com cada detalhe", acrescentou o responsável pelo hit "Perna Bamba", parceria com Parangolé.

"Neni… parabéns, estamos celebrando daqui, do jeito que amamos, com a cabeça em você! Eu e pequena Liz estamos te esperando. Vem pro papai. Te amo. Parabéns", completou.