Igor Kannário é agredido durante Carnaval em Sergipe - Reprodução/X

Publicado 14/02/2024 16:05

O cantor baiano Igor Kannário foi agredido na última terça-feira (13) durante uma festa de Carnaval em Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, em Sergipe. O artista foi a atração principal do evento, promovido pela prefeitura da cidade.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o cantor, que usava uma calça branca, sendo escoltado por seguranças, tentando escapar dos ataques do público. Confira:

EITA! O cantor baiano Igor Kannario recebeu uma ‘pisa’ dos moradores da Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju. Motivo: depois de atrasar o show que faria na cidade em 3h, ele encerrou a apresentação antes do período previsto, gerando revolta. pic.twitter.com/YGXhmwD1ba — Wendal Carmo (@euwendal) February 14, 2024

Segundo a prefeitura, os foliões ficaram revoltados com o atraso da banda e o encerramento do show antes do previsto. A apresentação da banda estava marcada para às 16h, mas o show só começou após três horas de atraso. Além disso, a apresentação teria chegado ao fim na metade do tempo contratado.

"O contrato definia também a duração mínima do show em 180 minutos (3 horas). Lamentavelmente, a banda encerrou o show uma hora e meia antes do previsto, o que fere o estipulado contratualmente. Além disso, o show, previsto para às 16 horas, foi iniciado com mais de 3 horas de atraso devido a questões do cantor", diz a nota.

Ainda segundo o comunicado, o jurídico da prefeitura está apurando "as quebras contratuais que ocorreram e bloqueará o pagamento remanescente de 50% do cachê, além de cobrar por outros danos causados". Além de Igor Kannário, todas as bandas contratadas que não cumpriram o horário também receberão sanções.