Marido de Ivete aparece ouvindo Bob Marley e web dispara: ?Não aguenta mais Macetando? - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2024 14:54 | Atualizado 14/02/2024 14:55

O marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, compartilhou um momento de motivação fitness em suas redes sociais e deu o que falar. Na publicação, ele surgiu revelando que se sente revigorado ao som de Bob Marley. O influencer também ‘deu largada’ para começar o ano de forma ativa, incentivando seus fãs a fazerem o mesmo.



“A minha vontade era de ficar no sofá, joguei um café pra dentro e fui malhar ouvindo esse som que me joga pro alto (YG MARLEY - PRAISE JAH IN THE MOONLIGHT). Agora oficialmente começou o ano em todo o Brasil, chega de desculpas e vamos buscar o balde meu POVO!”, declarou o famoso.



Nos comentários da publicação, internautas reagiram ao ‘incentivo’ do esposo de Ivete e entraram na onda. “Acabou o milho, acabou a pipoca! (risos) bora cuidar”, declarou um fã. “Eu amo treinar ouvindo Bob! O melhor dos melhores”, opinou outra. “Vamos que vamos!”, reforçou uma terceira.



Porém, alguns seguidores apontaram que ele enjoou do hit “Macetando”, da Veveta. “Jurei q vc tava ouvindo Macetando (risos)”, declarou um usuário. “[Ele] já não aguenta mais, mudou o som”, respondeu outro.