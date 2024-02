Claudia Leitte - Araujo/ Agnews

Publicado 14/02/2024 11:19

Claudia Leitte está no centro de uma controvérsia nas redes sociais após um vídeo antigo ressurgir. O registro mostra a cantora modificando a letra da música "Caranguejo" durante um show. O trecho em questão, que faz referência a Iemanjá, foi alterado para citar "Yeshua", nome de Jesus em hebraico.



Originalmente, a música diz: “Maré tá cheia/Espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá”. A mudança feita por Claudia Leitte gerou críticas por parte dos internautas, que acusaram a cantora de intolerância religiosa e apropriação cultural.



A justificativa da alteração, segundo alguns fãs da cantora, está relacionada à sua fé evangélica. No entanto, muitos usuários das redes sociais argumentam que a mudança desrespeita as religiões de matriz africana. Além disso, eles apontam o fato de artistas critstãos criticarem o carnaval, mas ainda se beneficiarem com ele.



“Que vá virar cantora gospel e não de axé”, criticou um internauta. “Por isso Ivete é a Dona da porr* toda”, destacou outro. “Crente, não pula Carnaval! Por que ela não canta música Gospel?”, questionou uma terceira. “A música é dela, ela faz o que quiser”, afirmou mais uma.