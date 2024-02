Criadora de conteúdo adulto famosa bate boca no metrô após ser fotografada - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2024 10:49

Durante sua ida para o carnaval no Rio, Belle Belinha, conhecida por seu trabalho no entretenimento adulto online, protagonizou uma polêmica no metrô. A influenciadora vestia um traje de banho quando um homem tentou fotografá-la com o celular, desencadeando uma discussão acalorada.



Gritando e apontando para o homem, Belle Belinha expressou sua indignação diante da tentativa de ser fotografada sem o seu consentimento. “Eu tô vendo a câmera”, gritou ela diversas vezes. O incidente ocorreu enquanto ela e suas amigas se dirigiam para curtir o carnaval na cidade maravilhosa.



Nas redes sociais, o vídeo do episódio se espalhou rapidamente, gerando debates entre os internautas. “A geração do Mimimi não está preparada para a MINHA opinião”, criticou uma seguidora. “Só brigou porque ele não pagou pra ver”, ironizou um usuário. “Uai quer andar pelada”, apontou um terceiro.



“Com roupa ou sem roupa, ninguém tem o direito de tirar foto do corpo de ninguém e muito menos tocar”, defendeu uma internauta. “Ele não tinha que tirar fotos e ela não devia tá vestida assim em um transporte público”, pontuou outra pessoa.