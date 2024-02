Davi derruba Wanessa em brincadeira e revolta Dado Dolabella - Reprodução/Globoplay

Publicado 13/02/2024 21:17 | Atualizado 13/02/2024 21:18

Davi Brito acabou derrubando Wanessa Camargo no chão durante uma brincadeira entre os participantes do BBB 24 nesta terça-feira (13). O momento viralizou nas redes sociais e gerou críticas do namorado da artista, Dado Dolabella.



Tudo começou quando os brothers decidiram aproveitar o dia para brincar de pique-bandeira na área externa da casa mais vigiada do Brasil. Durante a atividade, Davi correu para atravessar "campo" formado, mas ao chegar do outro lado, esbarrou em Wanessa, que caiu no chão. Em seguida, Isabelle aproveitou a oportunidade para passar por cima de Davi.