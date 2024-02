Marcos Pitombo fala sobre rumores de affair com personal stylist - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2024 18:46 | Atualizado 13/02/2024 19:03

Marcos Pitombo usou as redes sociais nesta terça-feira (13), para falar sobre os rumores de que estaria vivendo um novo affair. O ator foi flagrado curtindo o Carnaval na companhia do personal stylist Michael Juvêncio.

Em declaração publicada no Instagram, o artista garantiu que não está namorando. "Pessoal, já tem um tempinho que as pessoas vem me arranjando namoros, que dizem que amigos com quem eu ando são namorados e isso não é legal pra mim nem pras pessoas", iniciou nos Stories.

"Então eu queria vir aqui pra falar pra vocês que quando eu estiver em um relacionamento, eu vou ser o primeiro a avisar que estarei namorando, por respeito a vocês, meus fãs e todo mundo que acompanhou a minha vida nos últimos tempos", afirmou o ator.

"Muito obrigada, desejo a todos um excelente Carnaval e que todos possamos curtir e apreciar a vida com moderações", completou Pitombo.

Declaração de Marcos Pitombo Reprodução/Instagram