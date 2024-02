Ministério Público notifica Oh Polêmico - Reprodução/Instagram

Ministério Público notifica Oh PolêmicoReprodução/Instagram

Publicado 13/02/2024 15:26

O cantor baiano Davison Nascimento, mais conhecido como "Oh Polêmico", foi notificado pelo Ministério Público da Bahia por suposta fala homofóbica durante o Carnaval em Salvador. Na última sexta-feira (9), o vocalista da banda dividiu opiniões por paralisar a apresentação no circuito Barra-Ondina para reclamar da quantidade de homens se beijando.

De acordo com informações da Folha, o artista e a banda receberam o prazo de 24 horas para esclarecer a fala com teor homofóbico. No vídeo que viralizou nas redes sociais, Polly, como também é conhecido pelo público, puxava o trio quando pediu para paralisar a música. "Fazendo uma festa da porra, e um monte de homem se beijando. Cheio de mulher aqui", declarou o responsável pelos hits "Pitbull Enraivado" e "Deixa Eu Botar Meu Boneco".

já que tem algumas pessoas duvidando do que aconteceu. aqui o vídeo do oh polêmico sendo extremamente homofóbico https://t.co/K3elOFTqe9 pic.twitter.com/t7iXeS0HOk — danilo (@baianomotivado) February 10, 2024

No sábado (10), Polly publicou um vídeo nas redes sociais alegando que "se beijando" era uma expressão para se referir a brigas na multidão. "Família, isso é uma gíria que muita gente da comunidade, muita gente aqui da favela usa, tá ligado? Quando tá rolando muita briga na Barra, muita confusão, muita covardia. Então eu parei e falei 'Vão ficar nessa ai? Vão ficar se pegando ai é?', ao invés de curtir, de dançar...", explicou.

"Nesse momento que eu parei, não tinha ninguém se beijando. Nesse momento rolou uma briga muito feia, quebrando isopor dos ambulantes... Eu parei o show e falei: 'Vai ficar nessa aí? Ficar se beijando?'", prosseguiu. "Muita gente pegou de forma errada. Diversidade e inclusão sempre".