Saiba o que encontraram na casa da irmã de Léo Moura, presa recentementeFoto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 13:57 | Atualizado 13/02/2024 13:59

A Lívia Moura, conhecida por ser irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura, foi detida nesta terça-feira (13) sob suspeita de estelionato. A prisão ocorreu devido à acusação de venda de ingressos falsos para um camarote na Sapucaí. A veterana foi detida em sua residência, na Estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro.

Lívia Moura passou a ser investigada após denúncias feitas por vinte e cinco pessoas à 19ª Delegacia de Polícia da Tijuca. As vítimas relataram ter adquirido ingressos falsos para o Camarote Nº1, pagando R$ 5 mil por duas entradas. A irmã do ex-jogador fazia falsas promessas de incluir os nomes dos compradores na lista de convidados.

Durante a operação, a polícia encontrou várias pulseiras falsas de camarote, reforçando as suspeitas. As autoridades continuam investigando o caso e Lívia Moura enfrentará acusações de estelionato, levando em consideração seu histórico anterior de práticas fraudulentas.

Vale destacar que ela já havia sido acusada de um golpe semelhante durante o Rock in Rio. Na época, o crime resultou na determinação de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica pela Justiça. No entanto, Lívia Moura nunca colocou o item e, assim, não cumpriu a pena.