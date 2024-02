Ex-BBB Amanda Meirelles e suposto affair teriam curtido camarote juntos - Foto: Reprodução

Ex-BBB Amanda Meirelles e suposto affair teriam curtido camarote juntos Foto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 12:23

A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, foi vista curtindo o Carnaval no mesmo camarote que seu suposto affair, Thiago Pennaforte. Na madrugada desta terça-feira (13), o possível casal marcou presença no mesmo espaço na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Após a famosa divulgar nos stories do Instagram onde se encontrava, logo deram início as especulações entre os fãs sobre um possível encontro entre ela e Thiago. Durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Camarote Mar, os dois estiveram lado a lado, acompanhando as apresentações e aproveitando a festa.

Apesar disso, nas redes sociais, Amanda e Thiago não compartilharam registros juntos, mantendo a discrição. Enquanto estava no camarote, a campeã do BBB 23 preferiu compartilhar momentos ao lado da cantora Lexa e da comediante Dani Calabresa.

Apesar de tentarem conter os boatos, a presença da dupla de famosos no mesmo espaço na Sapucaí despertou a curiosidade dos fãs. Nas redes sociais, os internautas deixaram claro que aguardam por mais informações sobre a possível relação entre os dois. Vale destacar que eles vem sendo alvo de especulações desde o fim do reality show.