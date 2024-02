A cantora comentou sobre sua participação marcante com nomes do samba e possíveis mudanças na carreira - Foto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 09:53

Em uma conversa exclusiva para a coluna, Lily Nobre compartilhou detalhes de sua nova fase artística após sua participação recente em A Fazenda 15. A famosa destacou a experiência incrível ao lado dos De Paula e comentou sobre seus projetos musicais mais recentes.

“Foi muito legal [a participação com Netinho de Paula]. Está sendo muito incrível pra mim ter esse primeiro contato com o palco, com o show. Depois que eu me incrementei nessa vida da música, a gente precisa ir pra pista. Como eu sou cantora e musicista, eu amo música”, começou ela.

A cantora refletiu sobre sua versatilidade musical, mencionando sua paixão por diversos gêneros: "De qualquer forma, a gente vai para dentro. Samba, trap, hip-hop, funk, tudo", afirmou ela. Questionada sobre uma possível mudança de estilo musical, Lily foi sincera ao comentar sobre o apoio de seu pai, Dudu Nobre.

“Acho que independente de gênero musical, qualquer coisa, ele [meu pai] sempre me apoiou muito”, pensou ela. “E eu adoro samba, eu adoro pagode. Está no meu sangue, não dá pra gente correr”, refletiu a famosa. “Um dia eu posso sim ir pro samba [...] Porém, não mergulhar por completo, mas dar uma passadinha”, ponderou ela.

Em relação aos novos projetos, a artista revelou estar antenada ao público jovem: “Agora a gente tá com um projeto muito legal. A gente tá lançando uma música por semana nas plataformas digitais pra galera poder ver um pouco de movimentação da Lily [...] Quero acompanhar essa galera, já tem um projeto novo: ‘Aponta e atira’”, concluiu.