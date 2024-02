Marido de Sasha Meneghel, João Lucas comenta briga com Enzo Celulari - Reprodução/Instagram

Marido de Sasha Meneghel, João Lucas comenta briga com Enzo CelulariReprodução/Instagram

Publicado 13/02/2024 17:40

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, curtiu o Carnaval em camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (13) e pronunciou sobre suposta briga com Enzo Celulari, ex-namorado de Bruna Marquezine.

Os boatos de que os dois teriam se desentendido começaram em janeiro, após o casal parar de seguir o filho de Claudia Raia nas redes sociais. Pouco depois, Marquezine, que viveu romance com Enzo entre 2020 e 2021, também deu unfollow no ex no Instagram.

Em entrevista à Quem, o artista não deu detalhes sobre o que teria acontecido entre eles, mas falou sobre o caso. "Na vida, a gente aprende a amar e dar prioridade para as pessoas que querem nosso bem e que amam a gente também. Isso faz parte da maturidade. Vale a pena investir em amizades e em pessoas legais", afirmou.