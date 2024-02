João Gomes tira foto com Speed e youtuber dispara: '16 milhões de seguidores?' - Foto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 14:40 | Atualizado 13/02/2024 14:41

O youtuber e influenciador americano Speed causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar vídeos de sua estadia no Brasil. Conhecido por sua popularidade entre os fãs de futebol, ele viralizou ao posar com Ronaldo Fenômeno, gravou com o cantor Luva de Pedreiro e teve um bate papo marcante com o cantor João Gomes.



Enquanto o youtuber tentava entender de quem se tratava o artista brasileiro, João Gomes se mostrou fã e pediu para tirar uma foto com o norte-americano. “Calma, calma. Posso tirar uma foto com ele?”, perguntou João Gomes, se apresentando. “Você tem 16 milhões de seguidores?”, espantou-se o influenciador.



João Gomes, que não sabia como se comunicar em inglês com o influencer, explicou que é um artista. “Canto, eu canto”, disse ele. “Oh, cantor? Então vai, canta”, pediu o youtuber e o sertanejo, rouco, deu uma ‘palinha’. “Estou em uma live com o Speed. Esqueça, car*lh*!”, comemorou o famoso em seguida.



O youtuber fez questão de perguntar se João Gomes preferia Ronaldo ou Messi, ao que o cantor escolheu a primeira opção. Já na vez de Speed, o sertanejo perguntou se seu favorito seria Neymar ou Jude Bellingham. O americano ponderou antes de responder, mas revelou que o ex de Bruna Biancardi é seu preferido.



Nas redes sociais, o discurso viralizou. “Tô preso nesse diálogo entre Speed e João Gomes (risos)”, divulgou a página Alfinetei. “Juro que nunca ouvi falar nesse speed”, comentou um internauta. “Seja igual o João Gomes, não deixe a fama subir pra cabeça”, refletiu uma fã.