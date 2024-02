Débora Nascimento arrasa com figurino ousado no Carnaval e web reage - Foto: Reprodução

Débora Nascimento arrasa com figurino ousado no Carnaval e web reage Foto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 12:05

A artista Débora Nascimento surpreendeu os fãs e seguidores ao aproveitar o Carnaval com um figurino ousado, exibindo adesivos nos seios. Fora dos foliões, a famosa aproveitou o evento em uma balada ao lado da amiga, a modelo trans norueguesa Ceval Omar.



A atriz fez questão de de compartilhar fotos da ocasião em suas redes sociais, destacando que está livre para curtir a vida e o evento ao máximo: "Carnaval. Na exaltação da liberdade", disse ela na legenda de uma publicação em que postou registros do momento.



Acompanhada por sua amiga, a ex de José Loreto aproveitou a folia carioca em um estilo diferenciado. Ceval Omar ganhou reconhecimento na indústria da moda ao se tornar a primeira modelo trans negra a protagonizar uma campanha da Yves Saint Laurent Beauty.



Nas redes sociais, internautas reagiram ao momento de liberdade da atriz. “Essa primeira foto tô passada com tanta beleza”, declarou uma fã. “Deus tem seus preferidos, e eu também”, brincou outra. “Que espetáculo de mulher perfeita linda de mais”, elogiou mais um.