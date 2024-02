Beth Goulart celebra 50 anos de carreira e homenageia mãe em novo projeto - Foto: Reprodução

Publicado 13/02/2024 09:06 | Atualizado 13/02/2024 09:33

Beth Goulart concedeu uma entrevista exclusiva a esta coluna no Camarote Nº1 da Marquês de Sapucaí, quando a famosa abordou momentos recentes e marcantes na sua trajetória. Ela falou principalmente da festa que celebrou ao lado de Ary Fontoura, seus 50 anos de carreira e um novo espetáculo.

"Eu e a Ari fazemos aniversário muito pertinho um do outro. Sempre que comemoro meu aniversário, de alguma forma, comemoro o dele também", revelou a atriz. "Ele me viu crescer, me conhece desde pequenininha. É uma amizade que herdei com muito orgulho e que alimento através de pequenos gestos de carinho", compartilhou.

A atriz destacou a relevância do momento como artista. "Foi uma comemoração muito bacana. Esse ano, especialmente, celebrei 50 anos de carreira, então foi um aniversário especial para mim [...] é sempre bom, eu acho que a gente tem que comemorar sempre a vida”, afirmou a atriz.

Beth Goulart revelou seus projetos futuros: "Estou dirigindo um espetáculo que estreia em março, uma homenagem a dez grandes atrizes do teatro brasileiro", compartilhou a atriz. “Minha mãe é uma das atrizes homenageadas no espetáculo, o que pra mim é uma honra poder fazer isso através da arte [...] Quando você pode falar eu te amo de uma forma mais artística”, concluiu a famosa.