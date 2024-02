Fabiana Justus comemora aniversário das filhas - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 21:32 | Atualizado 12/02/2024 21:55

Fabiana Justus atualizou seu perfil no Instagram na noite desta segunda-feira (12) para mostrar a comemoração do aniversário de cinco anos das filhas, Chiara e Sienna. Por conta do tratamento da influenciadora contra a leucemia, ela passou a data especial ao lado das gêmeas no hospital.

Na galeria de fotos publicadas no Instagram, a influencer aparece também com o caçula Luigi, de cinco meses, no colo. As crianças são frutos do relacionamento de Fabiana com o marido, Bruno Levi D'Ancona.

"Que dia especial! 5 anos das minhas princesas! E pude comemorar com elas! Chiara e Sienna, minhas pequenas grandes meninas... Vocês me enchem de orgulho que não cabe no peito! Todos os dias eu aprendo com vocês. Todos os dias vocês me emocionam. Estar com vocês é o que me motiva, o que me dá força. O amor CURA!", escreveu na legenda da postagem.



"Deus abençoe vocês em todos os dias da vida de vocês. O dia é de vocês mas o presente quem ganhou fui eu... Pude estar pertinho dos meus 3 filhos, para dar um gás para os próximos dias! Ano que vem comemoramos sem máscaras, sem estarmos no hospital, só com muita alegria e gratidão! AMOR que não cabe no peito!", completou.

Nos comentários, o pai de Fabiana, Roberto Justus, se declarou para a família: "Que demais meus amores! E em seguida vieram encontrar com a gente no interior! Muito amor!".