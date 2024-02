Mesversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer - Reprodução/Instagram

Mesversário de Lua, filha de Viih Tube e EliezerReprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 18:20

Viih Tube abriu um álbum de fotos nesta segunda-feira (12) para compartilhar os registros do mesversário de 10 meses da filha, Lua Di Felice. No Instagram, a influencer mostrou detalhes da comemoração, que teve o grupo Spice Girls como tema.

Para comemorar o 10 mês da herdeira, Viih transformou a sala do apartamento em um palco, com vários microfones, globos de luz e estrelas. Mas quem roubou a cena foi Lua vestida de Baby Spice.

Já a ex-BBB se fantasiou de Ginger Spice e Eliezer de Scary Spice. Para completar o grupo britânico, a família do casal jogou na brincadeira e se vestiram de Sporty Spice e Posh Spice. "As Spice Girls! Quem aguenta a lua com essa plataforma no pé? (risos)", escreveu Viih Tube na legenda da publicação.

fotogaleria

Além disso, a família não dispensou a oportunidade de gravar um vídeo performando o maior hit da carreira das Spice Girls: "Wannabe". Confira abaixo: