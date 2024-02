Manu Bahtidão - Leo Franco / Agnews

Publicado 12/02/2024

A cantora Manu Bahtidão surgiu visivelmente abalada em seus stories após o furto de seu colar avaliado em 100 mil reais. Em um desabafo sincero, a artista expressou sua indignação com a situação e a falta de compaixão por parte do responsável pelo roubo. A famosa resolveu oferecer uma recompensa para quem devolver o acessório.



“Ai, parece que acabou pra mim, sabe? Nossa, meu Deus, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa com os outros”, começou a famosa. Em seus stories, ela surgiu abalada com a perda do acessório.



“Mas, enfim, tem gente pra tudo, né? Eu sei que eu cometi um erro de ter ido assim, mas eu, de fato, na pressa, não tive como tirar. E na descida do trio pro carro, a pessoa invadiu e puxou o cordão de maldade mesmo, sabe?”, contou Manu Bahtidão sobre o furto do colar.



“Eu tô muito, muito triste. Quero pedir, vou entregar 10 mil reais pra quem me entregar o colar. Foi um presente que eu ganhei do meu marido e eu quero muito recuperar. Porque eu sei que a pessoa que pegou não tem dimensão de nada e vai vender qualquer coisa. Então eu te dou 10 mil reais se você entregar meu colar”, declarou ela.