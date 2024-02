Fabiana Justus emociona fãs com reação das filhas ao vê-la sem cabelo - Foto: Reprodução

Publicado 12/02/2024 11:22

Fabiana Justus emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo da reação das gêmeas, Chiara e Sienna, ao vê-la pela primeira vez com o cabelo raspado. As pequenas, que comemoraram 5 anos nesta segunda-feira (12), reagiram bem à decisão tomada pela famosa, que enfrenta o tratamento contra a leucemia mieloide aguda.

Na última sexta-feira (9), a influenciadora decidiu desapegar dos fios ao perceber que estavam caindo cada vez mais por conta do tratamento. "Depois de raspar o cabelo, minha maior preocupação era como as meninas iriam lidar com a situação”, confessou a famosa nas redes sociais.

“Queria tentar transformar em algo leve, queria muito que elas entendessem. Graças a Deus as crianças sempre nos surpreendem né?!", revelou Fabiana. A famosa ainda contou ter usado uma peruca durante as conversas que teve com as filhas, enquanto não revelava sua decisão de raspar os fios.

A famosa revelou que o marido leu para as gêmeas a história de uma mamãe que ficou doente e tomou um remédio que cai o cabelo. “Achei bem fofo e criança precisa dessa parte mais visual para entender né", contou. Depois, Fabiana ligou para as meninas e continuou explicando de uma forma lúdica.

Assim que finalmente contou para as filhas sobre sua grande mudança, Fabiana confessou ter ficado aliviada. "Foi muito mais leve e tranquilo do que eu imaginei. Achei importante prepararmos elas antes, para não levarem um susto!". Responsável por ter raspado o cabelo da mulher, Bruno Levi ainda decidiu que raspará seus fios em apoio à amada.