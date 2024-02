Na Sapucaí, João Guilherme Silva comenta flerte: 'Se beijar é melhor' - Foto: Reprodução

Na Sapucaí, João Guilherme Silva comenta flerte: 'Se beijar é melhor'Foto: Reprodução

Publicado 12/02/2024 10:05 | Atualizado 12/02/2024 11:03

Após revelar para a coluna os seus planos para 2024 e como vai o Programa do João, o filho do Faustão revelou como anda a vida pessoal. Em conversa esxclusiva no primeiro dia de desfile das escolas do Grupo Especial na Maquês de Sapucaí, no Camarote Nº 1, o apresentador revelou estar mais que satisfeito com sua fase atual, incluindo o coração. O famoso compartilhou que está aproveitando a vida.

“O coração está feliz da vida, né?”, começou ele. “Pô, estar com os amigos curtindo, bebendo. Eu acho que o que vale é estar feliz, estando solteiro, estando casado, namorando, que a gente curta até o final”, comentou João Guilherme Silva.

Questionado se beijou alguém no Camarote Nº1 na Sapucaí nesse domingo (11), o famoso enrolou e não foi direto ao ponto: “Tem que curtir, eu acho que tem que curtir. Independente se vai beijar ou não, o que vale a festa, mas se beijar também é melhor (risos)”, confessou o apresentador em conversa exclusiva com a coluna.

Em relação a quem deseja se destacar, como João vem fazendo com o próprio programa, o famoso aconselhou: “Você tem que ter a alegria de fazer o que você faz, tem que ter muita felicidade, porque no final das contas, você transmite para a pessoa que está em casa o que você está sentindo”, declarou.