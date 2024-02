Luísa Sonza expõe no 'Mais Você' o fim de seu relacionamento com Chico Moedas após traição do influenciador - Reprodução/Instagram/TV Globo

Publicado 11/02/2024 15:23

O influenciador Chico Moedas, conhecido por seu namoro com a cantora Luíza Sonza, aproveitou a tarde do último sábado (10), para aproveitar o dia ensolarado à beira da piscina.



Porém, o momento viralizou na web, após Moedas ser surpreendido por Jon Vlogs e mais um amigo que pediram para ele cantar a música “Chico”, composta por sua ex Luíza no período em que estavam juntos.



O influencer recusou o pedido dos amigos e ironizou a situação. “Essa eu não conheço”, disparou o jovem, pondo um ponto final na brincadeira.