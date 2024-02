MC Poze do Rodo - Reprodução / Instagram

MC Poze do RodoReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2024 15:46

Na manhã deste sábado (9), MC Poze fez uma publicação enigmática em suas redes sociais que preocupou seus fãs. O funkeiro afirmou estar vivendo o pior dia de sua vida, o que levou os seguidores a questionarem o que poderia ter acontecido ao artista.

Em seus stories do Instagram, o cantor utilizou emojis de um anjinho e compartilhou trechos de uma música religiosa que diz: "Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida". Diante da publicação enigmática, seguidores levantaram a possibilidade de que algo grave tenha acontecido com o sexto filho anunciado pelo cantor no mês passado.

Nas redes sociais, algumas pessoas levantaram a hipótese de que a mãe do bebê teve um aborto espontâneo e perdeu a criança. "Acho que a mulher dele perdeu o bebê", escreveu uma fã. "Nunca estamos preparados para perder um filho, sendo nascido ou não, talvez seja da moça que estava grávida dele, sinto muito", lamentou outra.

Até o momento, MC Poze não se pronunciou sobre os rumores que circulam nas redes sociais. Em janeiro deste ano, o cantor havia anunciado que seria pai novamente e afirmou que a pessoa estava grávida de gêmeos, aumentando a polêmica em torno dos supostos novos herdeiros.